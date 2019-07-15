Мероприятия предстоящие 15 июля

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события:

Сегодня, 15 июля, с пресс-конференцией выступит председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян. Она подведет итоги года своего правления.

По инициативе постоянной комиссией по защите прав человека и общественным вопросам в НС состоится рабочее обсуждение. Будут обсуждены бюджетные программы, включенные в предварительный вариант проекта закона РА “О государственном бюджете Республики Армения на 2020 год”.

Возникшие на днях в Армении энергетические проблемы обсуждают специалисты сферы. Бывшие директора “Армэнерго” и ААЭС на созванной пресс-конференции представят свои наблюдения.

С журналистами встретится директор Республиканского наркологического центра Петрос Семерджян. Он представит наркологическую ситуацию в Армении и существующие проблемы.

В рамках юбилейных мероприятий Национальной библиотеки Армении была организована литературная выставка под названием “Левон Шант - 150”.

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