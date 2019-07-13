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Канадский фильм «Коллекция исчезнувших городов — в конкурсной программе XVI МКФ «Золотой абрикос


В канадском  фильме  «Коллекция исчезнувших городов», показанном на XVI Международном кинофестивале «Золотой абрикос», в небольшом  уединенном городке Ирен-ле-Неж215 жителями, в автокатастрофе погибает  Симон Дубе.  Потрясенные   жители неохотно обсуждают обстоятельства трагедии. После этого для семьи Дубе, как и для  мэра Смолвуда и группы людей, время  словно теряет смысл, и дни растягиваются до бесконечности. Что-то медленно надвигается на  город. В дни траура в тумане начинают появлятьсянезнакомцы.

Как  передает Арменпресс,   13 июля журналисты имели возможность встретиться с исполнительницей  главной роли ЛарисойКориву, которая сказала, что впервые  сотрудничает с режиссером ДениКотэ, который не выбирает актеров  по кастингу – он отбирает их по фотографиям, а ее он выбрал, изучив ее страницу в Facebook.

«Ден Котэ любит задавать вопросы в своих фильмах, но редко отвечает. Поэтому каждый зритель может по-своему интерпретировать фильм и понять его. А для меня  это фильм о  страхе, который приходит, когда мы встречаемся с непонятными, необъяснимыми явлениями», - сказала актриса.

Рассказывая о своем персонаже, она  призналась, что они не занимались анализом психологии героев, а подчеркивали  технические аспекты.

«Адель боится всего.Когда мы говорили об этом персонаже с режиссером, он сказал, чтобы я постаралась сыграть так, чтобы Адель не превратилась вдеревенскуюсумасшедшую. Для этого нужно было не мямлить и иногда моргать. Это моя первая роль в большом фильме. В основном я играю в театре. Благодаря этому фильму я научилась не анализировать образ и пропускать его через свою призму», - сказала Лариса Кориву.

 Онапризналась, что хотела посетить Армению еще десять лет назад. «Потрясена вашим гостеприимством. Я очень полюбила  абрикосы. Я была в музее Сергея Параджанова. Его искусство поражает, я удивлена и впечатлена", - сказала она.

«Коллекция исчезнувших городов» также была представлена на Берлинском международном кинофестивале и вызвала большой интерес.

 

 




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