В Афганистане несколько человек атаковали гостиницу
Несколько человек атаковали гостиницу в городе Калайи-Нау на западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.
По данным министерства, нападение произошло в 12.40 по местному времени. Отмечается, что службы безопасности оказывают сопротивление боевикам.Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».
Данные о жертвах и пострадавших пока не приводятся.
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