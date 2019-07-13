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В Афганистане несколько человек атаковали гостиницу


Несколько человек атаковали гостиницу в городе Калайи-Нау на западе Афганистана, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По данным министерства, нападение произошло в 12.40 по местному времени. Отмечается, что службы безопасности оказывают сопротивление боевикам.Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Данные о жертвах и пострадавших пока не приводятся.

 




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