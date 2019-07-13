Фонд «Дети Армении» претендует на открытие Smart-центра в каждой области

Более 75 000 бенефициаров, более 100 отремонтированных инфраструктур в более чем 50 населенных пунктах — это показатели программ, реализуемых в Армении благотворительным фондом "Дети Армении".

Как передает Арменпресс, в своем выступлении в центре COAF SMART, находящемся в селе ДебедЛорийской области, основатель и исполнительный директор фонда Гаро Армен отметил, что когда началась реализация программ, они натолкнулись на ряд проблем, связанных с водоснабжением, образовательной, здравоохранительной ситуацией и др.

«Сегодня в нашей организации 300 сотрудников. Они работают на местах —непосредственно с гражданами. У нас 75 000 бенефициаров в более чем 50 селах. На данный момент, мы потратили более 50 миллионов долларов. То, что вы видите сегодня в этом Smart-центре, это следующий уровень нашего фонда — а также то, как от этих 50 добраться до всех сел Армении. Как это сделать быстро, качественно? Мы стремимся иметь один Smart-центр в каждом регионе», - сказал Гаро Армен.

Гаро Армен отметил, что в результате бархатной революции появилась новая Армения, которой мы можем гордиться. Он убежден, что у премьер-министра Никола Пашиняна есть концепция, способная изменить историю.