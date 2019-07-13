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Фонд «Дети Армении» претендует на открытие Smart-центра в каждой области


Более 75 000 бенефициаров, более 100 отремонтированных инфраструктур в более чем 50 населенных пунктах — это показатели программ, реализуемых в Армении благотворительным фондом "Дети Армении".

Как  передает Арменпресс, в  своем выступлении в  центре  COAF SMART, находящемся  в селе  ДебедЛорийской области,  основатель  и исполнительный  директор   фонда Гаро Армен отметил, что когда началась реализация  программ, они натолкнулись на  ряд проблем, связанных с водоснабжением, образовательной, здравоохранительной ситуацией и др. 

«Сегодня в нашей организации 300 сотрудников. Они работают на  местах —непосредственно с гражданами. У нас 75 000 бенефициаров в более чем 50 селах. На данный  момент,  мы потратили более 50 миллионов долларов. То, что вы видите сегодня в этом Smart-центре,  это следующий уровень нашего фонда — а также  то, как от этих 50 добраться до всех сел Армении. Как это сделать быстро, качественно? Мы стремимся иметь один Smart-центр в каждом регионе», - сказал Гаро Армен.

Гаро Армен отметил, что в результате бархатной революции  появилась новая Армения, которой мы можем гордиться. Он убежден, что у премьер-министра Никола Пашиняна есть концепция, способная изменить историю.

 




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