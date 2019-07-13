За препятствование входу на территорию Амулсара задержаны граждане
14:18, 13 Июль, 2019
За препятствование проведению следственно-экспертных мероприятий на территории Амулсара задержаны граждане.
Об этом Арменпресс сообщил замначальника пресс-службы полиции Эдгар Джаноян.
Ранее эколог-активист ШаганеХачатрян сообщает, что ситуация в Амулсаре напряженная.
Как передает Арменпресс, она написала в Facebook, что полиция и Следственный комитет попытались провести на территорию рудника экспертов, однако местные не позволили им сделать это, в результате чего обстановка накалилась.
ШаганеХачатрян сообщила также, что полиция и Следственный комитет ведут переговоры с местными, требуя открыть дорогу.