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За препятствование входу на территорию Амулсара задержаны граждане


За препятствование  проведению следственно-экспертных мероприятий  на  территории Амулсара задержаны  граждане.

Об этом Арменпресс сообщил замначальника пресс-службы  полиции Эдгар Джаноян.

Ранее эколог-активист ШаганеХачатрян сообщает, что  ситуация  в  Амулсаре  напряженная.

Как  передает Арменпресс, она написала в  Facebook, что полиция  и Следственный  комитет попытались провести на  территорию рудника экспертов, однако местные  не  позволили им сделать это, в  результате  чего обстановка накалилась.

ШаганеХачатрян сообщила  также, что полиция  и Следственный  комитет ведут переговоры с местными, требуя открыть дорогу.




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