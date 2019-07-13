Будущее Армении зависит от каждого гражданина — Пашинян

Будущее Армении зависит от каждого гражданина.

Так заявил Никол Пашинян, отвечая на вопросы присутствующих в центре COAF SMART благотворительного фонда "Дети Армении", находящемся в селе ДебедЛорийской области.

Как передает корреспондент Арменпресс, это был вопрос, в чем причина, что Никол Пашинян вышел на улицу, чтобы бороться.

«Я начал свою политическую деятельность в 2007 году. Когда я впервые выступил с публичной политической речью, моим главным месседжем было следующее. Я предложил, чтобы каждый гражданинзаявил:«Будущее Армении зависит от одного человека, и этот человек – я». Следовательно, если я предложил это другим, то сначала я должен был сделать это сам. Это не просто слово, а большая ответственность. Предпринимая какой-либо шаг, япыталсябыстропроанализировать, насколько этот шаг соответствует предлагаемойформуле. Вот мы много говорим о законе - что он должен быть строгим, но весьма важени наш внутренний – закон внутри нас. Очень важно, каккаждый из нас определяет и ограничивает себя — как журналист, редактор, политзаключенный, депутат, премьер-министр», - добавил Никол Пашинян.