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Будущее Армении зависит от каждого гражданина — Пашинян


Будущее Армении зависит от каждого гражданина. 

Так заявил Никол Пашинян, отвечая на вопросы  присутствующих в центре COAF SMART  благотворительного фонда "Дети Армении", находящемся  в селе  ДебедЛорийской области.

Как передает корреспондент  Арменпресс,  это был  вопрос,  в чем причина, что Никол Пашинян вышел на улицу, чтобы  бороться. 

«Я начал свою политическую деятельность в 2007 году. Когда я впервые выступил с публичной политической речью, моим главным месседжем было следующее. Я предложил, чтобы  каждый гражданинзаявил:«Будущее Армении зависит от одного человека, и этот человек – я». Следовательно, если я предложил это другим, то сначала я должен был  сделать это сам. Это не просто слово, а большая ответственность. Предпринимая какой-либо  шаг, япыталсябыстропроанализировать, насколько этот шаг соответствует предлагаемойформуле. Вот мы много говорим о законе - что он должен быть строгим, но весьма  важени наш внутренний – закон внутри нас. Очень важно, каккаждый из нас определяет и ограничивает себя — как журналист, редактор, политзаключенный, депутат, премьер-министр», - добавил Никол Пашинян.

 

 




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