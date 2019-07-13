Ситуация в Амулсаре напряженная — эколог-активист

Эколог-активист ШаганеХачатрян сообщает, что ситуация в Амулсаре напряженная.

Как передает Арменпресс, она написала в Facebook, что полиция и Следственный комитет попытались провести на территорию рудника экспертов, однако местнык не позволили им сделать это, в результате чего обстановка накалилась.

ШаганеХачатрян сообщила также, что полиция и Следственный комитет ведут переговоры с местными, требуя открыть дорогу.

Арменпресс пытается узнать подробности у полиции и Следственного комитета.