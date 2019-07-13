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Ситуация в Амулсаре напряженная — эколог-активист


Эколог-активист ШаганеХачатрян сообщает, что  ситуация  в  Амулсаре  напряженная.

Как  передает Арменпресс, она написала в  Facebook, что полиция  и Следственный  комитет попытались провести на  территорию рудника экспертов, однако местнык  не  позволили им сделать это, в  результате  чего обстановка накалилась.

ШаганеХачатрян сообщила  также, что полиция  и Следственный  комитет ведут переговоры с местными, требуя открыть дорогу.

Арменпресс пытается узнать подробности у  полиции  и Следственного  комитета.




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