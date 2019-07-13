В Индии более 800 тысяч человек оказались в зоне затопления из-за дождей

Более 800 тысяч человек пострадали, шестеро погибли в северо-восточном индийском штате Ассам из-за наводнений, вызванных продолжающимися с конца прошедшей недели грозовыми ливнями. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Из-за непрекращающихся дождей уровень воды в реках приблизился к рекордным отметкам. Синоптики предупреждали, что обильные осадки будут продолжаться в Ассаме еще как минимум два дня.

Отмечается, что стихийное бедствие затронуло на данный момент уже 21 из 33 округов этого штата. Официальные лица сообщили, что более 7 тысяч человек были эвакуированы в 68 лагерей для оказания помощи на всей территории Ассама. Также вода затопила свыше 27 тысяч гектаров обрабатываемой земли в штате, в том числе и районы, где растет чай.

Согласно данным управления по борьбе со стихийными бедствиями штата Ассам, в наибольшей степени наводнение затронуло округ Барпета, где более 85 тысяч человек ищут убежище.

По словам официальных лиц, вода также проникла в национальный парк Казиранга, где обитает находящийся под угрозой исчезновения редкий однорогий носорог. Животные были вынуждены укрыться на специальных платформах, построенных для их безопасности на время наводнения. Рядом с парком ввели ограничение скорости.