Предстоит этап промышленного развития Армении — Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинянвидит решение демографической проблемы Армении в превращении ее в промышленно развитую страну.

Как передает корреспондент Арменпресс, Никол Пашинян отметил, что подобный опыт у нашего народа есть. Так заявил он в своем выступлении в центре COAF SMART благотворительного фонда "Дети Армении", находящемся в селе ДебедЛорийской области.

«Надо заглянуть в нашу историю и увидеть, когда и как население нашей страны удваивалось. Это былбывало в тот период, когда промышленности развивалась, когда наша страна становилась промышленно развитой. Это было в советское время, а подвижниками индустриального развития были наши деды, наши отцы. В то время у нас были такие титаны, как Грант Матевосян, МинасАветисян, МартиросСарян, ЕрвандКочар, ВаграмПапазян, ГрачьяНерсисян и ГоарГаспарян. Хочу сказать, что образ мышления, структура экономики многое меняют в нашей реальности. Роль подобных образовательных центров тем и исключительна, что мы помогаем нашим детям поверить в себя», - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр подчеркнул, что предстоит этап промышленного развития,индустриализации Армении. Он выразил уверенность, что диаспора на этом этапе будет гораздо активнее.

«Пусть не создается впечатление, что мы умаляем роль бизнесменов, которые сегодня выполняют в Армении очень конкретную работу. У нас есть конкретные примеры. На днях я принял решение наградить Сурена Ерицяна, основателя компании «Тавуштекстиль», за услуги, оказанные им Родине. В свое время он эмигрировал в Россию, основал завод, добился успеха, но в какой-то момент решился, вернулся и наладил промышленные работы в приграничной зоне. Революция 2018 года пожинает плоды труда таких людей, как вы. В то время возобладало желание жить, побеждать, укрепляться, расширять возможности, чтобы разорвать круг собственной судьбы. Настало время побеждать», - добавил премьер.