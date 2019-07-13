Число жертв атаки на отель в Сомали возросло до 26

Число погибших в результате в результате взрыва и вооруженного нападения в отеле сомалийского города Кисмайо возросло до 26, среди них есть иностранцы, сообщили местные власти. Ранее сообщалось о 13 погибших.

По словам главы региона Джубаленд Ахмеда Мохамеда, среди погибших при атаке есть выходцы из США, Кении, Танзании и один британец. Он также заявил, что в атаке погиб один из кандидатов предстоящих региональных выборов. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Ответственность за атаку взяла на себя радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб".

Радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" ("Движение молодых моджахедов"), базирующаяся в Сомали, имеет тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида". Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН.