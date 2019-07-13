Вечный огонь Мемориала Геноцида армян 15 июля на некоторое время будет отключен

Дирекция Музея-института Геноцида армян извещает, что в связи с профилактическими работами 15 июля в 18:00-20:00 часов будет отключена подача газа, снабжающего Вечный огонь Мемориала Геноцида армян.

«Вход на примыкающую территорию запрещается. Надеемся на ваше понимание и снисхождение», - говорится в сообщении Музея-института Геноцида армян.