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Вечный огонь Мемориала Геноцида армян 15 июля на некоторое время будет отключен


Дирекция  Музея-института  Геноцида армян  извещает, что в связи с профилактическими работами  15 июля в 18:00-20:00  часов  будет отключена подача газа, снабжающего  Вечный  огонь Мемориала Геноцида армян.  

«Вход  на примыкающую территорию запрещается. Надеемся на  ваше понимание и снисхождение», - говорится в сообщении Музея-института  Геноцида армян.

 




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