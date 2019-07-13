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Президент РА вручил послу Франции полотно «Азнавур. Мост дружбы» для передачи его Макрону


Накануне Национального праздника Французской Республики Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодняпосетил посольство Франции в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата президента РА, президент Саркисян поздравил по случаю Национального дняпосла  Джонатана Лакотта, сотрудников дипмиссии и в их лице – дружественный  народ Франции, пожелав благополучия, счастья и успехов.

В ходе  встрече с послом Лакоттомобсуждались повесткаармяно-французских отношений, а также недавний визитпрезидента  во Францию.

По случаю национального праздника Франции и в качестве символа постоянной дружбы между двумя странами президент Армен Саркисян вручил послу Франции картину   «АзнавурМост дружбы» —для   передачи ее  президенту Французской Республики Эммануилу Макрону.  Автор полотна —  основатель организации «Мир искусства», художник Даниэль ВаружанЭчинян.

 




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