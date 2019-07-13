Президент РА вручил послу Франции полотно «Азнавур. Мост дружбы» для передачи его Макрону

Накануне Национального праздника Французской Республики Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодняпосетил посольство Франции в Армении.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, президент Саркисян поздравил по случаю Национального дняпосла Джонатана Лакотта, сотрудников дипмиссии и в их лице – дружественный народ Франции, пожелав благополучия, счастья и успехов.

В ходе встрече с послом Лакоттомобсуждались повесткаармяно-французских отношений, а также недавний визитпрезидента во Францию.

По случаю национального праздника Франции и в качестве символа постоянной дружбы между двумя странами президент Армен Саркисян вручил послу Франции картину «АзнавурМост дружбы» —для передачи ее президенту Французской Республики Эммануилу Макрону. Автор полотна — основатель организации «Мир искусства», художник Даниэль ВаружанЭчинян.