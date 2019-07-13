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В Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадали


Один сотрудник полиции погиб, двое получили ранения в результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак.

По данным агентства, магнитная мина взорвалась в городе Джелалабад.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».




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