В Афганистане при взрыве один полицейский погиб, двое пострадали

Один сотрудник полиции погиб, двое получили ранения в результате взрыва в провинции Нангархар на востоке Афганистана, передает агентство Пажвак.

По данным агентства, магнитная мина взорвалась в городе Джелалабад.

Пока ни одна группировка, действующая в регионе, не взяла на себя ответственность за взрыв. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».