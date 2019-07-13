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Fitch понизило рейтинг Турции до уровня "BB-" с негативным прогнозом


Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Турции в иностранной валюте с уровня "BB" до "BB-", прогноз по рейтингу негативный, говорится в сообщении агентства. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Среди факторов понижения рейтинга агентство называет отставку председателя Центрального банка Турции Мурата Четинкая, проведение повторных выборов мэра в Стамбуле и риска санкций США в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Кроме того, рейтинг и негативный прогноз отражают высокий уровень инфляции, ужесточение кредитно-денежной политики, объемы золотовалютных резервов.




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