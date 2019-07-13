Владимир Карапетян участвовал в международной конференции, посвященной 10- летию ВП

Пресс-секретарь премьер-министра РА Никола Пашиняна Владимир Карапетян принял участие в проходящей 11-12 июля в Батуми международной конференции, посвященной 10-летию Восточного партнерства.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе итогового обсуждения«Восточное партнерство 2020»В.Карапетян говорил о революции в Армении, ее причинах и демократических процессах.

В рамках мероприятия Владимир Карапетян провел ряд двусторонних рабочих встреч, в том числе с замминистра ИД Грузии ЛашаДарсалией, в ходе которой они коснулись различных вопросов двусторонней повестки. Стороны подчеркнули важность взаимных контактов на официальном уровне, а также между парламентариями и представителями гражданского общества. Собеседники обсудили также вопросы сотрудничества на основе взаимных интересов двух стран в международных организациях. В. Карапетян особо подчеркнул, что руководство Армении придает важностьдвусторонним отношениям. Л. Дарсалия отметил, что интенсивность взаимных визитов также свидетельствует об особом отношении грузинских властей к Армении.

Пресс-секретарь премьер-министра провел такжекраткие рабочие встречи с министром ИД Грузии Давидом Залкалиани, вице-председателями парламента Грузии Сергеем Капанадзе и Гией Вольским, грузинскими депутатами, Георгием Барамидзе и Георгием Канделаки, заместителем руководителя Департамента сотрудничества по Восточному партнерству Европейской комиссии Дирком Лоренцем, послами Голландии и Швеции в РА Йоханнес Думой и УльрикомТедестремом.

На встречах с официальными лицами Грузии были затронуты вопросы армяно-грузинских отношений и предстоящие мероприятия по развитию двусторонних отношений.

Владимир Карапетян и заместитель руководителя департамента сотрудничества Восточного партнерства Европейской комиссииДирк Лоренц обсудили вопросы, связанные с реализацией программ сотрудничества ЕС-Армения.

Входе встречи с послом Нидерландов Йоханнесом Думой стороны обменялись мнениями о двусторонних отношениях, а также контактах соответствующих ведомств двух стран в рамках либерализации визового режима. Посол отметил, что в Нидерландах сложилось подчеркнуто позитивное отношение к Армении, подчеркнув, в частности, эффективное и тесное сотрудничество миграционных служб двух стран в этом направлении.

В беседе с послом ШвецииВ. Карапетян коснулся перспектив двустороннего сотрудничества в ряде областей. Посол тепло отозвался о визите спикера Национального Собрания РА Арарата Мирзояна в Швецию и состоявшихся встречах.

Во время визита в БатумиВ.Карапетян также посетил Генеральное консульство РА, встретился с Генконсулом РАЕгише Саркисяном и сотрудниками консульства. Затем в сопровождении Генконсула он посетил храм Святого Спасителя в Батуми. В сопровождении отца Арарата Гамбаляна он посетил Культурно-образовательный центр имени МанташянцаГрузинской епархии ААЦ в Батуми.