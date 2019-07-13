Камнепад на проспекте Мясникяна

12 июля в 18:53 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на проспекте Мясникяна в Ереване произошел камнепад, необходима помощь спасателей.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что со скалы близ строения по адресу пр. Мясникяна 38/4 на проезжую часть обрушилось около 10 камней

Спасатели убрали 2 глыбы и огородили опасное место.