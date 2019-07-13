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Камнепад на проспекте Мясникяна


12 июля   в 18:53 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что  на  проспекте Мясникяна в  Ереване произошел камнепад,   необходима  помощь спасателей.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.  

Выяснилось, что со скалы близ строения по адресу пр. Мясникяна 38/4 на проезжую часть обрушилось около 10 камней

Спасатели убрали 2  глыбы  и  огородили опасное  место.




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