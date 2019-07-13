Камнепад на проспекте Мясникяна
12 июля в 18:53 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на проспекте Мясникяна в Ереване произошел камнепад, необходима помощь спасателей.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Выяснилось, что со скалы близ строения по адресу пр. Мясникяна 38/4 на проезжую часть обрушилось около 10 камней
Спасатели убрали 2 глыбы и огородили опасное место.
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