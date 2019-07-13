Время в Ереване: 11:07:36,   13 Июль

В Сомали в результате атаки на отель погибли не менее десяти человек


По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва и вооруженного нападения в отеле сомалийского города Кисмайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местных властей Абди Ахмеда (Abdi Ahmed).

Отмечалось, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" заявила об ответственности за атаку. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Как заявил Ахмед, большинство погибших были постоянными посетителями отеля, в котором часто останавливаются законодатели и местные чиновники. Он отметил, что число жертв может возрасти, так как вооруженное столкновение между боевиками и силами безопасности в отеле продолжается.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации