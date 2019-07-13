В Сомали в результате атаки на отель погибли не менее десяти человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате взрыва и вооруженного нападения в отеле сомалийского города Кисмайо, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителя местных властей Абди Ахмеда (Abdi Ahmed).

Отмечалось, что радикальная исламистская группировка "Аш-Шабаб" заявила об ответственности за атаку. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Как заявил Ахмед, большинство погибших были постоянными посетителями отеля, в котором часто останавливаются законодатели и местные чиновники. Он отметил, что число жертв может возрасти, так как вооруженное столкновение между боевиками и силами безопасности в отеле продолжается.