«РА»: вопрос эксплуатации аэропорта Степанакерта всегда должен быть в нашей повестке

Газета "АйастаниАнрапетутюн" пишет: «Инициатива конгрессмена США БрэдаШермана, получившая одобрение Палаты представителей США — это четкий месседж Азербайджану о том, что США считают неприемлемыми заявления о том, что они будут сбивать гражданские самолеты в небе Арцаха.

Так считает член фракции «Мой шаг»Татевик Айрапетян. По ее словам, вопрос эксплуатации аэропорта Степанакерта всегда должен быть в нашей повестке дня. Эксплуатация аэропорта для различных целей, включая здравоохранение, полностью укладывается в принципы гуманитарной деятельности.

«Для Баку этот вопрос весьма чувствителен, поэтому мы должны сделать этот шаг только после нейтрализации рисков, поскольку наша страна руководствуется чувством ответственности за человеческие жизни», - сказала она, подчеркнув, что эксплуатация а/порта должна увязываться не решение м карабахского конфликта, а с гуманитерными мероприятиями, устранением угроз, оздоровлением атмосферы и др.»

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