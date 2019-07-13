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«РА»: вопрос эксплуатации аэропорта Степанакерта всегда должен быть в нашей повестке


Газета "АйастаниАнрапетутюн" пишет: «Инициатива   конгрессмена США БрэдаШермана, получившая одобрение Палаты представителей США — это четкий  месседж   Азербайджану о том, что  США считают  неприемлемыми заявления о том, что  они будут сбивать  гражданские самолеты в небе Арцаха.

Так считает член фракции «Мой шаг»Татевик Айрапетян. По ее словам, вопрос эксплуатации аэропорта Степанакерта всегда должен быть в нашей повестке дня. Эксплуатация аэропорта для различных целей, включая здравоохранение, полностью укладывается  в принципы гуманитарной деятельности. 

«Для Баку этот вопрос   весьма чувствителен, поэтому мы должны сделать этот шаг только после нейтрализации рисков, поскольку  наша страна руководствуется  чувством ответственности за человеческие  жизни», - сказала она, подчеркнув, что эксплуатация  а/порта  должна увязываться не  решение м карабахского конфликта, а  с гуманитерными мероприятиями, устранением угроз, оздоровлением атмосферы  и др.»

 

Читайте полный текст  статьи в сегодняшнем номере газеты.

 




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