Европейские индексы - 12-07-19

МОСКВА, 13 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 12 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.07% и составил 12323.32 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.38% и составил 5572.86 пункта, британский FTSE снизился на 0.05% и составил 7505.97 пункта, а российский RTSI снизился на 0.79% и составил 1387.87 пункта.