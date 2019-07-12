Никол Пашинян и Анна Акопян присутствовали на концерте молодежного симфонического оркестра “Ереван”

Премьер-министр Никол Пашинян и госпожа Анна Акопян в парке НС присутствовали на концерте молодежного симфонического оркестра “Ереван”, который был посвящен 150-летию Комитаса и 80-летию Тиграна Мансуряна.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, оркестр и хор из около 250 воспитанников музыкальных школ и школ искусства Еревана созданы по инициативе мэрии Еревана.

В ходе концерта в исполнении молодежного симфонического оркестра “Ереван” и хора впервые прозвучало произведение выдающегося композитора Тиграна Мансуряна “Ереван”.

Концертная программа состояла исключительно из произведений армянских композиторов. Были исполнены произведения Комитаса, Э.Мирзояна, К.Сарьяна, Э. Ованнисяна и Н.Зарифяна. С этой программой юные музыканты выступят также в областях Армении и в Арцахе.

Художественный руководитель и дирижер оркестра Арутюн Арзуманян, хормейстер - Лилит Едигарян.