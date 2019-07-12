Никол Пашинян поздравил выпускников ЕГМУ

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на торжественном заседании учёного совета Ереванского государственного медицинского университета имени М.Гераци (ЕГМУ). В ходе мероприятия, состоявшегося на открытом воздухе во дворе университетской клиники клинического комплекса номер 1 "Гераци", оканчивающие вуз будущие врачи, в том числе военные медики, произнесли клятву Гиппократа и получили свои дипломы. Кстати, в этом году исполняется 25 лет основания факультета военной медицины ЕГМУ.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи Пашинян отметил:

“Уважаемые присутствующие,

Государственные лица,

Представители дипломатического корпуса,

Господа офицеры,

Уважаемые выпускники,

Поздравляю всех нас с сегодняшним событием. Во-первых, о военно-медицинском факультете и его выпускниках: очень символично окончить медицинский университет и носить военную форму, очень ответственно служить под двойной присягой: клятвой Гиппократа и военной присягой. И эта ответственность возрастает втрое ввиду другого обстоятельства.

Вообще в Республике Армения, в армянском народе каждый врач при работе с пациентом испытывает очень сильное давление со стороны его семьи. На военных медиков это давление в десять раз больше, потому что каждая армянская семья считает каждого армянского солдата и каждого офицера неотъемлемой частью своей семьи. Следовательно, наши выпускники, которые приняли решение принять двойную присягу и носить двойную униформу, несомненно, очень сильны и ответственны, и я желаю, чтобы они с честью выполняли свою ответственную миссию.

Во-вторых, о выпускниках медицинских вузов, как говорится, о гражданских врачах. Еще в то время, когда в Армении не было факультета военной медицины, врачи, которые были гражданскими лицами, во время Арцахской войны были на фронте, оказывали медицинскую помощь нашим борцам за свободу и солдатам. Но я желаю нашим гражданским врачам, чтобы их работа полностью проходила в гражданской жизни, чтобы Родина никогда не нуждалась в дополнительной помощи. Я желаю, чтобы они специализировались на возвращении наших граждан к творческой жизни, достойной и счастливой жизни. Я желаю, чтобы медицинские стандарты в Армении, качество медицинских услуг каждый день, каждый год росло, и каждый гражданин Республики Армения чувствовал, что эти медицинские услуги ему доступны, и это было действительно так. Как видите, это приоритет для нашего правительства, постоянный приоритет, чтобы ни один гражданин не возвращался из какого-либо медицинского учреждения безрезультатно. Я желаю, чтобы мы вместе смогли создать ситуацию, чтобы каждый врач всегда протягивал руку помощи и был готов помочь не только де-юре, но и де-факто. Это наша коллективная миссия, которую мы должны выполнить.

В-третьих, о наших иностранных выпускниках. Я надеюсь, что они получили необходимые профессиональные знания в Армении, стали хорошими профессионалами и в эти годы жили в родственной атмосфере. Я хочу верить, что они станут послами Республики Армения в своих странах. Я хочу верить, что они добьются успеха в своих странах и предоставят своему народу такие услуги, что ими будут гордиться не только их родители, не только их родственники и друзья, но и Республика Армения. И я надеюсь, что, увидев их пример и профессионализм, все больше и больше их соотечественников получат возможность получить высшее образование в Республике Армения.

И, в-четвертых, о Ереванском государственном медицинском университете. В прошлом году по случаю этого дня я сказал, что медицинский университет, по сути, сегодня является единственным или самым успешным государственным университетом, который отражает наше понимание будущего системы высшего образования. Речь идет об интернационализации нашей системы высшего образования, чтобы во всех наших университетах был ощутимый процент иностранных студентов. И мы надеемся, что ЕГМУ не только продолжит и расширит эту практику, но и все больше и больше университетов в Армении станут более привлекательными для иностранных студентов.

Уважаемые присутствующие,

Уважаемые преподаватели и сотрудники ЕГМУ, дорогие родители выпускников, дорогие выпускники,

Поздравляю вас с первым шагом на пути профессиональной карьеры врача и надеюсь, что за вашим первым шагом последует второй, третий, ваш профессиональный путь будет долгим и будет увенчан славой”.

В 2018-2019 учебном году ЕГMУ окончили около 1000 выпускников, 27 из которых - военные врачи.