За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 84 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 11 и 12 июля сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 84 случая преступлений, из них 4 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 16 случаев изъятия оружия и боеприпасов, 12 случаев мошенничества, по 9 случаев причинения телесных повреждений и кражи личного имущества, по 4 случая обнаружения наркотиков и злоупотребления должностными полномочиями, по 2 случая квартирной кражи, присвоения или растраты, вымогательства и побоев, по 1 случаю изнасилования или попытки изнасилования, похищения человека, умышленного уничтожения имущества, уклонения от уплаты налогов, фальшивомонетничества, хулиганства, незаконной вырубки деревьев, угрозы убийством, ношения холодного оружия, полового сношения с лицом не достигшим 16-летнего возраста, воспрепятствования общению ребенка с другим родителем или близким родственником, нарушения правил охраны труда и подделки документов.

За данный период найдены 4 человека, находящихся в розыске, еще 6 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 человека, пропавших без вести.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто 4 случая кражи личного имущества.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 11 ДТП: 16 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.