Власти Гибралтара задержали еще двоих членов экипажа иранского танкера

Полиция Гибралтара задержала еще двоих членов экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает газета Gibraltar Chronicle со ссылкой на полицию.

Накануне полиция Гибралтара в рамках расследования задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1 в связи с нарушением постановлений ЕС, касающихся ограничительных мер ввиду ситуации в Сирии.

По данным газеты, оба задержанных являются выходцами из Индии. Сейчас полиция их допрашивает.

Отмечается, что все задержанные помогают полиции с расследованием, никому из них не было предъявлено обвинение. Всем задержанных предоставлена юридическая и консульская поддержка.

Как стало известно 4 июля, власти британского Гибралтара задержали иранский супертанкер, якобы перевозивший сырую нефть в Сирию, что отвергли власти Ирана. Как сообщил главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо, такие меры были предприняты из-за "информации, дающей правительству Гибралтара разумные основания полагать, что судно Grace 1 действовало в нарушение санкций ЕС против Сирии". Как заявил и.о. министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, власти Гибралтара задержали супертанкер по просьбе США.

МИД Ирана выразил протест послу Великобритании в Тегеране в связи с задержанием судна, а официальный представитель ведомства Аббас Мусави ранее заявил, что Тегеран считает неприемлемым задержание танкера в Гибралтаре из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН. Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи на пресс-конференции говорил, что танкер с иранской нефтью, задержанный в Гибралтарском проливе, не перевозил ее в Сирию.