Глава МИД Арцаха принял стажеров Армянской ассамблеи Америки

Министр иностранных дел Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Масис Маилян 12 июля принял группу стажеров Армянской Ассамблеи Америки (ААА) во главе с региональным директором организации Арпи Варданян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, приветствовав гостей, министр иностранных дел отметил, что подобные визиты, ставшие уже традиционными, предоставляют возможность студентам не только составить более достоверное и полное представление о политической, образовательной, культурной и социальной жизни Арцахе, но и установить контакты с общественными и политическими кругами Арцаха с целью дальнейшего сотрудничества.

В ходе встречи Масис Маилян представил стажерам основные направления и приоритеты внешней политики республики, а также ответил на вопросы, касающиеся международного признания Арцаха и процесса мирного урегулирования конфликта с Азербайджаном.