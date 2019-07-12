Президент Армении принял участников кинофестиваля «Золотой абрикос»

В честь участников XVI Международного кинофестиваля «Золотой абрикос» сегодня в резиденции президента был организован прием.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента, Армен Саркисян приветствовал участников и гостей кинофестиваля, в теплой и непосредственной атмосфере побеседовал с артистами и деятелями культуры.