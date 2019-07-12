Делегация во главе со спикером НС Армении с рабочим визитом посетит США

Делегация во главе со спикером Национального Собрания Республики Армения Араратом Мирзояном с рабочим визитом 14-18 июля посетит Вашингтон, 19-21 июля - Бостон, а 25-26 июля - Нью-Йорк.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Армении, в состав возглавляемой Араратом Мирзояном делегации входят руководитель группы дружбы Армения-США, глава фракции "Мой шаг" Лилит Макунц, глава фракции "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян, секретарь фракции “Процветающая Армения” Арман Абовян и заместитель председателя постоянной комиссии НС по государственно-правовым вопросам Анна Карапетян.