Премьер-министр провел первое заседание Совета по антикоррупционной политике

Под председательством премьер-министра Никола Пашиняна в правительстве сегодня состоялось первое заседание Совета по антикоррупционной политике.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, открывая заседание, премьер-министр Пашинян выступил с речью, в которой отметил:

“Сегодня мы проводим первое заседание Совета по антикоррупционной политике, и прежде чем приступить к обсуждению повестки дня, я хотел бы сделать несколько замечаний.

В чем вообще заключалась главная проблема борьбы с коррупцией в Республике Армения? Проблема заключалась в том, что, по сути, об этом постоянно, неоднократно и много говорилось, но реальность от этого не менялась. Для этого было много причин, и самая главная из них, по-моему, заключалась в отсутствии политической воли, и никогда антикоррупционная борьба и антикоррупционные механизмы в Армении не соответствовали масштабам и содержанию разговоров о них.

Сегодня однозначно и очевидно, что правительство Республики Армения обладает максимальной политической волей для принципиальной борьбы с коррупцией, но сегодня борьба с коррупцией в Республике Армения не происходит в том объеме и с той эффективностью, которая соответствовала бы политической воле правительства.

Почему ситуация такова? Ситуация такова, и сейчас мы можем это сказать, прежде всего из-за отсутствия институционализированных механизмов. Конечно, я говорил об этом несколько раз, и здесь нельзя игнорировать системные причины, в том числе возможное системное сопротивление, и сегодня перед нами стоит задача создать такие механизмы борьбы с коррупцией, которые и в плане предотвращения, и в плане борьбы с коррупцией будут максимально и желательно на 100% соответствовать той политической воле, которой обладает правительство и парламентское большинство Республики Армения.

Конечно, в этом контексте у нас также есть определенные вызовы, самым важным из которых для меня лично является следующий вопрос: организовать борьбу с коррупцией исключительно такими способами, формами и структурами, чтобы они каким-либо образом не подорвали демократический имидж или демократическую реальность Республики Армения.

Это очень важные задачи, которые мы ставим и должны поставить перед собой, однако очевидно и недвусмысленно, что борьба с коррупцией самым решительным образом является для правительства и парламентского большинства Республики Армения неоспоримой задачей. В то же время я считаю очень важным отметить, что под коррупцией мы подразумеваем не только коррупцию в прошлом, но и текущую коррупцию, и, что более важно, коррупцию в будущем. То есть никогда нельзя ставить такую дифференциацию, потому что, на мой взгляд, коррупция была опасна в прошлом, коррупция опаснее сейчас, коррупция станет все более опасной для нашей страны и народа в будущем. И поэтому мы должны быстрыми, но не скорыми и безрассудными шагами создать гарантии того, чтобы коррупция в Республике Армения не могла получить такой масштаб и влияние, которые когда-то существовали.

Я хочу поблагодарить наших парламентских коллег, омбудсмена и представителей неправительственных организаций, которые участвуют в этом процессе не по своей должности, а по согласию. Надеюсь, нам удастся сделать эту совместную работу действительно эффективной”.

Министр юстиции Рустам Бадасян представил проект Антикоррупционной стратегии и Программу мероприятий по ее реализации, которая уже опубликована на сайте e-draft.am. Он отметил, что документ все еще находится в обороте в государственных органах, а также продолжаются дискуссии с гражданским обществом и представителями неправительственных организаций.

Представляя стратегию, министр юстиции отметил, что главная цель антикоррупционной стратегии заключается в обеспечении последовательной реализации провозглашенных правительством концептуальных положений и принципов борьбы с коррупцией во всех необходимых направлениях. Для достижения этой цели были выдвинуты следующие задачи: создание и развитие необходимых институциональных основ, формирование имиджа законопослушного и добропорядочного общественного служащего, сокращение возможностей применения двойных подходов в регулировании отраслевого законодательного поля, продолжительное внедрение инструментов прозрачности и участия для обеспечения общественного контроля, повышение эффективности раскрытия коррупционных дел посредством установления эффективных правовых и практических механизмов и т.д.

Министр также коснулся принятия законопроекта Республики Армения “О конфискации незаконно нажитого имущества” в рамках борьбы с коррупцией. Он сообщил, что законопроект находится на завершающей стадии, получены результаты международной экспертизы, которые сейчас обобщаются. В ближайшее время законопроект будет обобщен и представлен на общественное обсуждение.

Вторым вопросом повестки министр юстиции представил основные концептуальные направления Стратегии судебно-правовых реформ Республики Армения на 2019-2023 годы. По его словам, реформы планируется осуществить в два этапа: краткосрочный (октябрь 2019 г. - октябрь 2020 г.) и долгосрочный (октябрь 2020 г. - декабрь 2023 г.). Краткосрочные реформы включают разработку необходимой законодательной базы для оценки добропорядочности судей и представление проектов в НС, наращивание потенциала и материально-техническая поддержка членов Комиссии по предупреждению коррупции, усиление вытекающих из статуса судей гарантий. Краткосрочные реформы включают создание и внедрение системы электронного правосудия (e-justice) в 2019-2023 гг., в том числе автоматический сбор статистики и оцифровка архива, совершенствование уголовного законодательства Республики Армения и так далее.

После доклада министра юстиции состоялся заинтересованный обмен мнениями. Были обсуждены вопросы, касающиеся рамок, статуса, функций, кадрового пополнения Антикоррупционного комитета, полномочий Комиссии по предупреждению коррупции, системной борьбы с коррупцией, системы декларирования, мониторинга результатов борьбы с коррупцией, добропорядочности судей, уточнения механизмов проверки имущества должностных лиц, прозрачности доходов и их добропорядочности и др. Был представлен ряд предложений.

Премьер-министр Пашинян поручил министру юстиции продолжить обсуждения с заинтересованными государственными структурами и неправительственными организациями по предложениям об Антикоррупционной стратегии и представить дополненный проект на следующем заседании совета.