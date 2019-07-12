Азиатские индексы - 12-07-19

ТОКИО, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.20% и составил 21685.90 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.15% и составил 1576.31 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.44% и составил 2930.55 пункта, а HANG SENG вырос на 0.14% и составил 28471.62 пункта.