Ашот Гулян принял молодых представителей Армянской ассамблеи Америки

Председатель Национального собрания Республики Арцах Ашот Гулян 12-го июля принял прибывшую в Арцах по летней студенческой программе группу молодых людей, которые проходят стажировку в различных армянских структурах, во главе с региональным директором Армянской ассамблеи Америки Арпи Варданян.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Арцаха, приветствуя гостей, руководитель парламента поблагодарил руководящий состав Армянской Ассамблеи Америки (ААА) и, в частности, Арпи Варданян за то, что она каждый год привозит армянскую молодежь на родину и знакомит с Арцахом. Ашот Гулян выразил убеждение, что опыт и информацию, приобретенные в эти дни, молодые люди в дальнейшем в своих штатах и городах будут использовать для продвижения работ по международному признанию Арцаха.

Региональный директор ААА Арпи Варданян поблагодарила председателя НС за прием и представила программу и основные направления визита.

Затем председатель НС ответил на вопросы молодежи, касаясь деятельности парламента, программирования бюджетной системы Арцаха и приоритетов экономического развития.