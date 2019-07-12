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Президент Республики Арцах принял группу американских студентов армянского происхождения


Президент Республики Арцах Бако Саакян 12 июля принял группу американских студентов армянского происхождения, проходящих летнюю стажировку в рамках программы Армянской Ассамблеи Америки.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Арцаха, Бако Саакян отметил важность реализации данной программы Армянской Ассамблеей Америки как одной из практических составляющих триединства Армения - Арцах - Диаспора.

Во встрече приняли участие министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян, региональный директор Армянской Ассамблеи Америки Арпи Варданян, другие должностные лица.




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