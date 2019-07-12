Президент Армении направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Аргентины

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил телеграмму соболезнования президенту Аргентинской Республики Маурисио Макри в связи с кончиной бывшего президента Аргентины Фернандо де ла Руа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, Армен Саркисян выразил глубочайшие соболезнования президенту Макри и попросил передать слова своей поддержки семье и близким погибшего.