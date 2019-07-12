Дунья Миятович осудила отсутствие свободы слова в Азербайджане 

Свобода выражения мнений в Азербайджане по-прежнему находится под угрозой. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила 12 июля комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович в конце четырехдневного визита в Азербайджан.

Она напомнила о решениях Европейского Суда по правам человека, в которых подчеркивается тревожная картина произвольных арестов и задержаний критиков правительства, активистов гражданского общества и правозащитников посредством неправомерных уголовных преследований.

Миятович подчеркнула, что освобождение всех лиц, находящихся под стражей из-за высказанных ими взглядов, должно оставаться приоритетом. Она также повторила свой призыв декриминализировать диффамацию.

Кроме того, Комиссар подняла перед властями Азербайджана вопрос о запретах на поездки журналистов, адвокатов, политических активистов и правозащитников.

"Bласти должны воздерживаться от непропорциональной практики произвольного введения запретов на поездки и немедленно отменять те, которые противоречат праву выезда из страны", - заявила Миятович.

Подчеркнув, что свобода выражения мнения адвокатов связана с независимостью адвокатуры, Комиссар с обеспокоенностью отметила ряд нарушений свободы выражения мнений защитников, в том числе путем возбуждения дисциплинарного производства. "Адвокаты должны соблюдать этические нормы и иметь возможность заниматься профессиональной деятельностью, не опасаясь мести", - сказала комиссар.