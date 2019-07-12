Вице-премьер Тигран Авинян принял делегацию эмиратской компании “Масдар” 

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 12 июля принял делегацию во главе с исполнительным директором эмиратской компании “Масдар” Мухаммедом Джамилем Аль-Рамахи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса вице-премьера, приветствуя гостей, Тигран Авинян отметил, что с теплотой помнит недавнюю встречу с государственным министром ОАЭ Ахмедом Али Аль-Сайегом, и выразил убеждение, что открывается новая страница для сотрудничества Армения-ОАЭ, особенно в экономической сфере. В этом контексте вице-премьер подчеркнул важность налаженного между компанией “Масдар” и Фондом государственных интересов Армении сотрудничества.

Выразив благодарность за прием, Мухаммед Джамиль Аль-Рамахи отметил, что существуют большие возможности для развития отношений между двумя странами, и они хотят быть частью углубляющегося сотрудничества между Арменией и ОАЭ, а также поддержать Армению в достижении целей устойчивого энергетического развития.

В ходе встречи вице-премьер Тигран Авинян представил гостям потенциал возможностей Армении в области возобновляемой энергетики и инвестиций, а также роль страны в региональной энергетической системе.

Позднее вице-премьер присутствовал на церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между компанией “Масдар” и Фондом государственных интересов Армении.