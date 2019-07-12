Армения обсудит с «Газпромом» вопрос влияющих на цену на газ компонентов  

Рабочая группа компании «Газпром» скоро прибудет в Армению для проведения с армянской стороной обсуждений по вопросу цены на газ, а также множества влияющих на цену компонентов. Как сообщает Арменпресс, об этом журналистам заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян.

«Вопрос тарифов состоит из нескольких компонентов, много компонентов уже обсуждено, но есть еще другие, которые подлежат обсуждению. В этом смысле я не хотел бы формировать ожидания сейчас, потому что многое еще предстоит сделать. Все компоненты должны быть подробно обсуждены как можно скорее, но я не могу назвать сроки, потому что есть еще необсужденные вопросы. В ближайшее время рабочая группа «Газпрома» приедет в Армению», - сказал он и добавил, что будут проведены переговоры по компонентам, влияющим на тарифы на газ.

На вопрос, сколько можно за счет экономий «Газпром Армении» сохранять низкую цену на газ, Григорян сказал, что это не может длиться вечно.

На вопрос, насколько достоверны слухи о том, что цена на газ будет повышена в 2020 году, вице-премьер отметил, что он не получил официальных сигналов по этому вопросу.

На вопрос о том, есть ли политическая воля покупать газ у Ирана, Григорян сказал, что их действия должны быть обусловлены прежде всего интересами соотечественников, в этом смысле не должно быть никаких ограничений. «Что касается технической и ценовой составляющих, мы должны вести переговоры», - сказал он.