Пострадавший в ДТП в Грузии 14-летний ребенок пришел в сознание

14-летний ребенок, которого доставили в Ереван в критическом состоянии из-за аварии в Грузии, пришел в сознание. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь медцентра Св. Богоматери Геворг Дердзян.

Он сообщил, что искусственный дыхательный аппарат также отключен, и ребенок начинает дышать самостоятельно. На следующей неделе, если ситуация будет стабильной, ребенка прооперируют. Опасность, угрожающая жизни, снижается.

Дердзян также сообщил, что другой пострадавший мальчик 12 лет уже выписан из больницы.

7-го июля в 08:10 из департамента ЧС МВД Грузии была получена информация о том, что в 06:00 часов на 100-ом километре автодороги Тбилиси-Сенак-Леселидзе автомобиль марки ''Mercedes'' (водитель А. М., 1977 г. р.) врезался в придорожный барьер и загорелся.

Неподалеку от автомобиля были найдены тела граждан Р. Г. (1979 г. р.), А. М. (2008 г. р.) и Э. М. (2003 г. р.).

Пострадавшие А. М. (1977 г. р.), Р. М. (2006 г. р.), М. М. (1988 г. р.), Л. М. (2002 г. р.) и М. М. (2005 г. р.) были госпитализированы в медицинские центры городов Карели и Гори.

По предварительной информации из медицинских центров М. М. (1988 г. р.) находится в медицинском центре города Гори, где состояние его здоровья врачи оценили как среднетяжелое, Л. М. (2002 г. р.) и М. М. (2005 г. р.) были переведены в медицинские центры города Тбилиси, где состояние их здоровья врачи оценили как тяжелое.

Состояние здоровья пострадавших А. М. (1977 г. р.) и Р. М. (2006 г. р.) врачи оценили как тяжелое, они также были переведены в медицинские центры города Тбилиси.

Затем раненые были перевезены в Армению.