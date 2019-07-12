Премьер-министр Армении принял представителей компании “Амбер Капитал”

Премьер-министр Никол Пашинян принял генерального исполнительного директора компании “Амбер Капитал” Джозефа Угурляна и главу армянского офиса компании Карена Арабяна. “Амбер Капитал” является учредителем первого частного акционерного инвестиционного фонда в Республике Армения. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, ожидается, что официально фонд начнет действовать этой осенью, в сентябре-октябре.

Премьер-министр Республики Армения и представители компании “Амбер Капитал” обсудили вопросы сотрудничества, в частности, коснулись направлений и перспективных сфер финансируемых фондом инвестиционных программ.

Премьер-министр отметил, что цель правительства состоит в том, чтобы сделать экономику Армении конкурентоспособной, перейти от добывающей промышленности к перерабатывающей промышленности и стимулировать развитие приоритетных для экономического роста сфер: производства, информационных технологий, туризма, машиностроения и высокотехнологичной промышленности. Премьер-министр отметил, что по данным Евростата, Армения является лидером в Европе по росту ВВП по итогам первого квартала 2019 года, что свидетельствует о позитивной динамике экономического развития и формировании позитивных экономических ожиданий в отношении экономической среды в целом. Глава правительства также отметил важность деятельности инвестиционного фонда с точки зрения внедрения в Армении культуры корпоративного управления, а также развития рынков капитала.

Джозеф Угурлян отметил, что компания “Амбер Капитал” заинтересована в активной деятельности в Армении и готова к взаимовыгодному сотрудничеству.

Стороны обменялись мнениями по вопросам реализации программ по развитию малого и среднего бизнеса, улучшению предпринимательской среды, организации образовательных программ для представителей малого и среднего бизнеса, развитию спорта среди молодежи и повышению прозрачности корпоративного управления.