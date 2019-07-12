Есть две версии о зафиксированных в Армении колебаниях электричества

Данные о зафиксированных несколько дней назад колебаниях электричества, зарегистрированные несколько дней назад в Армении, с носителей всех крупных станций и подстанций, получены и находятся на аналитическом этапе.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян. “После их анализа, когда станет ясно, на каком участке произошла авария, можно будет сказать что-либо о причинах, возможно, колебание частоты произошло из Ирана, возможно эта технологическая проблема наших внутренних ресурсов, возникшая на двух станциях: 5-ом энергоблоке Разданской ТЭС и Ереванской ТЭЦ”, - отметил Варданян и добавил, что не исключается, что авария произошла из-за внутренней технологической проблемы на “Ереван ТЭС” или 5-ом энергоблоке Разданской ТЭС. По его словам, полная картина будет ясна в течение месяца, однако, возможно, что процесс продлится, поскольку уточняются многочисленные данные. “Частотные колебания продолжались около 35-40 минут. Должны быть проверены все носители, которых очень много. Мы сотрудничаем со всеми правоохранительными органами и предоставляем информацию, которую имеем”, - отметил замминистра.

Касаясь обеспечения энергетической сети от хакерских атак, Варданян подчеркнул, что в Армении сегодня внедрена лучшая действующая система, в мире нет лучшей.