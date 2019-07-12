В ВС Армении и АО Арцаха случаи гибели военнослужащих сократились на 2

В Вооруженных Силах Республики Армения и Армии обороны Республики Арцах за первое полугодие 2019 года было зафиксировано 29 случаев смерти военнослужащих, 8 из которых –военнослужащие срочной службы, 13 - контрактные военнослужащие, 3 - прапорщики и 5 офицеров. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал советник генерального прокурора Армении Гор Абрамян.

“Из 29 случаев смерти военнослужащих 11 были связаны с прохождением военной службы, 18 -имели место при обстоятельствах, не связанных с военной службой. За тот же период в Вооруженных силах РА и Армии обороны Арцаха был зарегистрирован 31 случай смерти военнослужащих, 19 из которых были связаны с прохождением военной службы, 12 -не связаны.

То есть, общее число смертей сократилось на 2, число случаев, связанных с прохождением военной службы - на 8 или на 42%, а число смертей при не связанных с военной службой обстоятельствах, к сожалению, увеличилось на 6 или 50%”, - написал Абрамян.

Он также представил случаи смерти, связанные с прохождением военной службы в течение этого года, в сравнении с прошлым.

2 случая гибели - в результате действий со стороны противника (в 1-ом полугодии 2018 г. - 5), 3 - в результате самоубийства или доведения до самоубийства (было 6), 0 в результате нарушения правил использования оружия (было 1), 1 - от болезни (было 2),0 - от взрыва мины (был 1), 3 - убийство (был 1), 1-от несчастного случая (был 1), 1 - от несчастных случаев, связанных со службой (был 1), 0 -от нарушения правил несения боевой службы (был 1).

Причины смерти при обстоятельствах, не связанных с военной службой, в сравнении с первым полугодием того же периода прошлого года следующие: 10 - в ДТП, не связанных со службой (было 6),7 - от болезни (5), 0 -от несчастных случаев (1),1 - самоубийство и доведение до самоубийства (0).