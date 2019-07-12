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“Мой шаг” пока не имеет четкой позиции по разрешению ситуации вокруг КС


Руководитель парламентской фракции “Мой шаг”  Лилит Макунц считает очевидным, что сложившаяся вокруг Конституционного суда ситуация является проблематичной. Однако у фракции пока нет четкой позиции относительно решения вопроса, возможно, она выступит со своими предложениями. Как передает «Арменпресс», об этом Макунц сказала на пресс-конференции.

“Очевидно, что сложившаяся ситуация является проблематичной, и очевидно, что в профессиональной сфере есть единое отношение к этому явлению. Мы имеем дело с проблемой, которой должно быть дано решение. Варианты решений предложил Ваге Григорян, но сейчас я не могу сказать, что фракция “Мой шаг”  имеет какую-либо четкую позицию по поводу разрешения конфликта. Возможно, что мы выступим с нашим предложением, оно по-прежнему находится в стадии обсуждения. Не спешите давать оценок, есть кризис, или нет его. Опять же, я говорю, что это профессиональный вопрос”, - отметила Макунц.

Макунц заверила, что они, как отдельный конституционный орган, приложат все усилия, чтобы проблема была решена, а не запутывалась бы больше, их действия будут в рамках закона, так что решение никоим образом не будет рассматриваться как вмешательство в судебную власть.

“Но в то же время, если правовые механизмы не дают нам возможности решить проблему, то в случае необходимости нужно будет выступить также с разработкой или уточнением законодательных механизмов. То есть подходы разносторонние, в основном наша позиция -обсуждение вопроса в правовой сфере и разрешение этого вопроса. Для нас также важно не принимать  какие-либо проблемные решения в рамках наших международных обязательств”, - сказала руководитель фракции.

На замечание о том, что Ваге Григорян видит семь вакантных мест судей в КС, Макунц отметила, что даже в юридической сфере нет однозначного подхода к данному вопросу. По ее мнению, есть спорные положения, которые не комментируются однозначно. И решение должно быть  решено в правовой плоскости.




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