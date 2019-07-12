Министерство представляет подробности о бесплатной медицинской помощи детям до 18 лет

Одно из изменений, внесенных в постановление правительства о бесплатной и профилактической медицинской помощи и уходе, касается лечения детей в возрасте до 18 лет.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, этим изменением расширена больничная медицинская помощь детям до 18 лет (независимо от социального статуса), специальные и труднодоступные диагностические исследования, включенные в список, утвержденный приказом министра здравоохранения Армении № 53-н от 20 сентября 2013 года, проводятся в рамках госзаказа в тех медицинских организациях, с которыми заключен договор о госзаказе.

В то же время расширилась не только возрастная группа детей от 7 лет до 18 лет, но и виды медицинской помощи, включая отдельные больничные медицинские услуги, осуществляемые с применением новейших и дорогих технологий, которые до этого вышеуказанным группам предоставлялись на платной основе. В частности, эндоваскулярное лечение сосудистых заболеваний головного мозга, эндоваскулярные и открытые операции на сердце и аорте, артоскопические операции, использование металлических конструкций (платформ, винтов и сапог), используемых при травматологических операциях, дробление почечных камней (литотрипсия) и др. Следует отметить, что нынешние изменения не касаются услуг стоматологической медицинской помощи, лабораторно-инструментальных исследований и консультаций в специализированных медицинских центрах (больницах) с целью уточнения диагноза. Последние продолжают действовать лишь для детей в возрасте до 7 лет, а также для детей в возрасте 7-18 лет, включенных в специальные группы.

Плановая больничная медицинская помощь детям до 18 лет в рамках государственного заказа, специальные и труднодоступные диагностические исследования, осуществляемые в внебольничной форме, и проводимые в специализированных медицинских центрах (больницах) лабораторные-инструментальные исследования и консультации с целью уточнения диагноза осуществляются на основе направлений, выданных медицинскими организациями, осуществляющими первичную охрану здоровья детей.

Для жалоб, вопросов, разъяснений и сведений о медицинской помощи и обслуживании детей граждане могут обращаться в Государственное агентство здравоохранения Министерства здравоохранения РА՝ по номерам (060) 80 80 02, (010) 65 47 11, а также на “Горячую линию” Министерства здравоохранения РА по номерам (010) 52 88 72 или 8003.