Археология в Армении переживает серьезное развитие: свидетельствуют иностранные археологи

В течение многих лет археология в Армении переживала серьезное развитие. Эта оценка принадлежит зарубежным археологам, работающим в Армении.

Профессор Корнельского университета Адам Смит, который работает с армянскими специалистами в Армении с 1992 года, на пресс-конференции в конференц-зале «Арменпресс» отметил, что за эти годы был достигнут значительный прогресс.

“ Могу сказать одним предложением, произошли очень большие изменения. Когда я только приехал в Армению, здесь археология казалась не самой важной, сейчас совершенно иная ситуация, кроме международных, сформировались новые армянские экспедиции, которые работают на высоком уровне”, - сказал он. Адам Смит отметил, что за эти годы в сфере был обеспечен технологический прогресс. Он подчеркнул, что заметно и развитие человеческого потенциала. В свое время молодежь очень мало хотела заниматься археологией, а сегодня эта численность достаточно увеличилась. В археологию пришли новые молодые люди, которые существенно способствуют ее развитию.

Профессор Корнельского университета Лори Хачадурян отметила, что археология развивается не только в лабораториях и музеях, но и в открытом поле, на природе, и в этом смысле очень важна вовлеченность местных жителей в программы.

“Когда археологи бывают в разных районах, деревнях, в программах используется местный человеческий ресурс. И здесь важно то, что этим подходом, такими программами можно изменить отношение людей к памятникам древности, к охране окружающей среды”, - сказала Лори Хачадурян.

Директор Института археологии и этнографии НАН РА Павел Аветисян отметил, что научная конференция, проводимая в Армении в рамках мероприятий, посвященных 60-летию Института -хороший повод не только обобщить проделанную работу, но и наметить дальнейшие действия. Например обсуждается, какое влияние археологические результаты могут оказать на решение социальных и экономических проблем в данном населенном пункте.

“Речь идет об общественной археологии, которая распространена в развитых странах мира. Мы должны внедрить этот опыт в нашей стране. Конечно, у нас есть опыт, связанный с некоторыми древними поселениями, но мы хотим, чтобы была комплексная программа. То есть, мы будем использовать археологические программы в интересах населения, вовлекать людей в эти работы, они будут служить и в туристических целях”, - сказал Павел Аветисян.

Профессор Института археологии РАН Сергей Кореневский отметил, что в Армении работает уже долгое время, и подчеркнул, что этот регион довольно интересен с археологической точки зрени

“ У нас всегда были хорошие отношения с археологами Армении. И вот эти хорошие отношения получили особый акцент, когда мы подписали Меморандум о сотрудничестве с Институтом археологии и этнографии Армении. Это дает возможность свободно общаться и осуществлять совместные программы”, - сказал Сергей Кореневский.

Ведущий научный сотрудник Международной ассоциации изучения средиземноморских и восточных стран Роберто Дан отметил, что находится в Армении со своей командой. Они проводят исследования в области Вайоц Дзор. В ближайшее время переедут в Котайкский регион, где будут раскопки древнего поселения “Солак-1”.

“Хочу отметить, что совместная армяно-итальянская археологическая программа удостоилась самой высокой награды Европы как лучшая научно-исследовательская программа”, - сказал он.

Заместитель директора института археологии и этнографии Арсен Бобохян отметил, что благодаря этому сотрудничеству и серьезной работе армянских и международных археологов создается достаточно большая база данных для изучения, понимания прошлого Армении, и это не только в контексте нашей страны, но и всего региона.