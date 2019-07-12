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Перед зданием мэрии Еревана группа граждан вновь протестует из-за ситуации вывоза мусора


Группа граждан провела акцию протеста перед зданием мэрии Еревана, выразив недовольство ситуацией по вывозу мусора в городе. Как передает «Арменпресс», участники акции в знак протеста вновь собрали мусор и привезли к мэрии. Однако им не удалось пройти по лестнице здания мэрии, так как сотрудники полиции не позволили этого им сделать.

Полицейские потребовали, чтобы участники акции выбросили мусор в мусорный бак, однако последние не подчинились требованиям сотрудников полиции, после чего правоохранительные органы подвергли приводу двух человек.

8 июля группа граждан перед зданием мэрии Еревана провела акцию протеста, требуя надлежащим образом осуществлять работу по чистоте города. Участники акции в знак протеста собрали мусор в одном из близлежащих дворов и принесли его в мэрию. Участники акции также пытались провести мусор в здание мэрии, однако сотрудники мэрии не позволили им  сделать это.




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