В квартале Ваагни собака напала на жителей
11-го июля в 17:45 в службу “911” поступил звонок о том, что в квартале Ваагни города Ереван 2 собаки нападают на жителей. Необходима помощь спасателей.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал спасательный отряд Центра по осуществлению спасательных работ специального назначения СС МЧС РА.
Спасатели доставили собак в безопасное место.
- 15:25 Ученые выяснили, что ежедневное употребление сладких напитков повышает риск развития рака
- 14:48 Перед зданием мэрии Еревана группа граждан вновь протестует из-за ситуации вывоза мусора
- 14:41 В квартале Ваагни собака напала на жителей
- 14:35 Береговая охрана США конфисковала 7 тонн кокаина у западного побережья Южной Америки
- 14:31 Строящаяся в Ереване электростанция заменит Разданскую ТЭС
- 14:13 Главы МИД ЕС обсудят 15 июля пути снижения риска военной эскалации ситуации вокруг Ирана
- 14:09 Армен Саркисян принял всемирно известную сопрано Асмик Григорян
- 13:56 Строительство новой ереванской электростанции - самая большая инвестиция итальянской компании “Ренко
- 13:53 Арсен Торосян встретился с послом РФ в Армении
- 13:24 МЭА прогнозирует падения спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет
- 13:13 В селе Арпи медведь нанес вред домашним животным
- 13:04 Результаты следственной комиссии для общественности будут неопровержимы: Андраник Кочарян
- 13:03 Посол Поладян встретился с министром планирования Ирака
- 13:00 В Ереване началось строительство новой электростанции мощностью 250 мегаватт
- 12:58 Макунц в парламентской дипломатии считает важными совместные с оппозицией усилия
- 12:31 Министр юстиции представил аппарату уголовно-исполнительной службы новоназначенного начальника
- 12:17 СНБ раскрыла случаи незаконного оборота наркотиков в особо крупных размерах
- 12:12 Работы детей из уязвимых групп будут представлены в библиотеке им. Хнко-Апера
- 12:10 СМИ: президент США посетит Польшу 31 августа
- 11:51 Чтобы проследить за ходом программы ВБ, Сусанна Сафарян посетила ряд туристических местностей
- 11:44 Президент Армении подписал указ о награждении Роберта Джозефа Доула Орденом Почета
- 11:35 В Ереване испытывается новый автобус
- 11:35 Трамп заявил, что криптовалюты ненадежны
- 11:30 Образовательный фестиваль для родителей и детей “Планета света” состоится в Арцахе
- 11:28 Временно приостановлена подача газа на некоторых участках общин Ариндж и Арзни
- 11:11 МИД Ирана призвал Британию как можно скорее освободить танкер в Гибралтаре
- 10:29 Армен Саркисян подписал ряд законов, принятых НС
- 10:26 Власти и оппозиция Венесуэлы создали комиссию для обсуждения путей выхода из кризиса
- 10:00 Палата представителей США одобрила поправку, предусматривающую новые санкции против России
- 09:57 Администрация США склоняется к возможности санкций против КНР из-за импорта иранской нефти
- 09:51 “Ереванский бестселлер”: “Скотный двор” занимает первое место, переводная литература, июнь, 2019
- 09:47 “Айастани Анрапетутюн”: Система баллов позволит уменьшить число жертв
- 09:43 “Айастани Анрапетутюн”: В Араратской долине достаточно воды, и мы можем не пользоваться водой Севана
- 09:43 “Айастани Анрапетутюн”: Почему до сих пор не действует свободная экономическая зона Мегри?
- 09:30 Мероприятия предстоящие 12 июля
15:24, 05.07.2019
Просмотрели 1622 раз Тигры убили известного дрессировщика в итальянском цирке
15:11, 06.07.2019
Просмотрели 1570 раз Комитет по правам человека ПА ОБСЕ приветствует процесс признания Геноцида армян
16:57, 06.07.2019
Просмотрели 1443 раз Усилиями Армении из резолюции ПА ОБСЕ изъяты антиармянские формулировки
10:29, 10.07.2019
Просмотрели 1351 раз КГД и Агентство “Экспертиз Франс” подписали договор о консультационной службе
17:46, 06.07.2019
Просмотрели 1293 раз Дональд Туск посетит Армению