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В квартале Ваагни собака напала на жителей


11-го июля в 17:45 в службу “911” поступил звонок о том, что в квартале Ваагни города Ереван 2 собаки  нападают на жителей. Необходима помощь спасателей.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал спасательный отряд Центра по осуществлению спасательных работ специального назначения СС МЧС РА.

Спасатели доставили собак в безопасное место.




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