Береговая охрана США конфисковала 7 тонн кокаина у западного побережья Южной Америки

Береговая охрана США конфисковала 7 тонн кокаина стоимостью $232 млн в Тихом океане у побережья Южной Америки. Видеозапись операции, которая была проведена 18 июня, опубликована в четверг в Twitter этой службы.

В распространенном в четверг пресс-релизе Береговой охраны отмечается, что только с мая по июль 2019 года в водах Тихого океана было перехвачено и конфисковано 17 тонн кокаина и более 400 кг марихуаны на общую сумму $569 млн, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

@VP is welcoming back the crew of CG Cutter Munro as they turn over 39K lbs of cocaine from drug seizures like this one from a semi-submersible off South America to federal agents.