Строящаяся в Ереване электростанция заменит Разданскую ТЭС

Строительство новой электростанции в Ереване мощностью 250 МВт позволит снизить тариф на электроэнергию примерно на 1-1,5 драм.

Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал председатель комиссии по регулированию общественных услуг Армении Гарегин Баграмян. “Новая станция строится для замены Разданской ТЭС, поскольку она уже старая станция, и ее коэффициент полезного действия ниже.Эта станция имеет ресурс на 1 - 2 года”, - отметил Баграмян.

Баграмян сказал, что Разданская ТЭС производит электричество при прикрытии пиков графика, когда не хватает общей электроэнергии. Он подчеркнул, что производимое ею электричество довольно дорого, только топливная составляющая составляет 31,5 драмов, что уже на 4 драма дороже.

Председатель Комиссии по регулированию общественных услуг подчеркнул, что новая станция имеет КПД на 4% выше, что означает, что для производства 1 кВт/ч электроэнергии будет тратится меньше топлива, и электроэнергия будет дешевле.