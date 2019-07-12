Главы МИД ЕС обсудят 15 июля пути снижения риска военной эскалации ситуации вокруг Ирана
Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании 15 июля обсудят пути снижения риска военной эскалации в связи с ситуацией вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Как передает Арменпресс со ссылкой на Тасс, об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи.
"Министры иностранных дел обсудят Иран. Как ожидается, они сосредоточатся на напряженной ситуации в регионе и вокруг региона Персидского залива и рассмотрят пути снижения существующего риска просчетов, которые могут привести к военной эскалации", - сказал он.
По словам дипломата, главы МИД призовут стороны к максимальной сдержанности. "Министры призовут к максимальной сдержанности. Мы ожидаем, что Иран вернется к полной реализации СВПД. И продолжаем сожалеть о санкциях США против Ирана", - добавил источник.