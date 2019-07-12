Арсен Торосян встретился с послом РФ в Армении

Министр здравоохранения Арсен Торосян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, стороны обсудили направления и перспективы сотрудничества.

Арсен Торосян отметил, что сотрудничество с Российской Федерацией имеет глубокие основы и проходит в рамках соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины, а также действующего Меморандума о взаимопонимании.

Взаимодействие расширилось благодаря мероприятиям по борьбе с инфекционными заболеваниями, предоставлениям лабораторного оборудования в борьбе с ВИЧ / СПИД (в рамках которого правительство Российской Федерации подарило Армении два мобильных лечебно-диагностических центра), Армяно-российским медицинским форумам.

Ведется активное сотрудничество в сфере охраны здоровья матери и ребенка.

Сергей Копыркин выразил готовность продолжить тесное сотрудничество в сфере здравоохранения.