Время в Ереване: 11:07:36,   12 Июль

Арсен Торосян встретился с послом РФ в Армении


Министр здравоохранения Арсен Торосян встретился с чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Армения Сергеем Копыркиным. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства здравоохранения Армении, стороны обсудили направления и перспективы сотрудничества.

Арсен Торосян отметил, что сотрудничество с Российской Федерацией имеет глубокие основы и проходит в рамках соглашений о сотрудничестве в области здравоохранения и медицины, а также действующего Меморандума о взаимопонимании.

Взаимодействие расширилось благодаря мероприятиям по борьбе с инфекционными заболеваниями, предоставлениям лабораторного оборудования в борьбе с ВИЧ / СПИД (в рамках которого правительство Российской Федерации подарило Армении два мобильных лечебно-диагностических центра), Армяно-российским медицинским форумам.

Ведется активное сотрудничество в сфере охраны здоровья матери и ребенка.

Сергей Копыркин выразил готовность продолжить тесное сотрудничество в сфере здравоохранения.




Последние новости

Все новости    

  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации