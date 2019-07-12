МЭА прогнозирует падения спроса на нефть ОПЕК до минимума за 17 лет

Рынку нефти в 2020 году грозит переизбыток предложения, несмотря на усилия со стороны стран ОПЕК+ ограничить рост предложения, пишет в своем июльском отчете МЭА, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Решение министров стран ОПЕК+ продлить сокращение добычи до конца марта 2020 года регулирует рынок, но оно не отменяет уверенный прогноз о том, что рынок в следующем году будет перенасыщен", - считают эксперты МЭА. По их подсчетам, если страны ОПЕК сохранят свою совокупную добычу ниже 30 млн б/с до конца первого квартала 2020 года, запасы нефти в мире все равно вырастут на 130 млн б/с.

"Спрос на нефть ОПЕК в начале 2020 года может упасть до 28 млн баррелей в сутки", - отмечается в отчете. До такого уровня добыча ОПЕК не падала с конца 2003 года. Рост предложения от стран "не ОПЕК" в 2020 году может ускориться до 2,1 млн б/с (в 2019 году - 2 млн б/с), главным драйвером станет рост добычи в США.