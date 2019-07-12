Результаты следственной комиссии для общественности будут неопровержимы: Андраник Кочарян
Результаты следственной комиссии НС по Апрельской войне должны быть неопровержимыми для общества, и построены только на правдивых фактах. Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции сказал председатель постоянной парламентской комиссии по вопросам обороны и безопасности, председатель следственной комиссии по расследованию обстоятельств военных действий в апреле 2016 года Андраник Кочарян.
“На данный момент комиссия осуществляет очень серьезные шаги в рамках следственной комиссии по вопросу Апрельской войны. Комиссия по существу прошла первый подготовительный этап. Летний период и первый месяц осени будут сверхнасыщенными. Следственная комиссия потребует от нас достаточно больших усилий, поскольку результаты этой комиссии для общества должны быть неопровержимыми, должны быть обоснованы только на правдивых фактах”, - сказал Кочарян.
Заседания комиссии во многих случаях не будут открыты для журналистов. Однако Кочарян заверил, что они периодически будут информировать журналистов о предпринимаемых шагах.
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