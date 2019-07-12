Макунц в парламентской дипломатии считает важными совместные с оппозицией усилия

Руководитель парламентской фракции “Мой шаг” Лилит Макунц придает большое значение работе, проделанной в рамках парламентской дипломатии. В ней она подчеркивает совместную работу с оппозиционными партнерами. Как передает «Арменпресс», Макунц сказала об этом на пресс-конференции.

“Хочу особо подчеркнуть важность работы, проделанной в рамках парламентской дипломатии, и также должна подчеркнуть и совместные усилия с нашими из партнерами оппозиции. Я придаю важное значение тому, как за это время фракция “Мой шаг” осуществляла свое право на использование инструментов контроля. И встречи с представителями исполнительной власти, а также с отдельными должностными лицами, в том объеме, в котором они состоялись, являются свидетельством этого”, - сказала Макунц.

Она подчеркнула, что эти встречи не были просто декларативного характера, они в дальнейшем работали с представителями исполнительной власти. Макунц также отметила важность внутренней демократии, которая проявилась внутри фракции за эти месяцы.

“И несмотря на то обстоятельство, что депутаты фракции иногда удостаиваются критики за озвучивание различных мнений, однако это крайне важная ценность. Если нет внутренней демократии, то говорить о внешней демократии бессмысленно”, - заметила глава фракции.